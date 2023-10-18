Модрич и Анчелотти провели встречу для обсуждения положения хорвата в команде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обсудил с Лукой Модричем его роль в команде.

38-летний полузащитник стал реже появляться в стартовом составе с начала текущего сезоне, чем не слишком доволен, однако, как известно, не планирует менять клуб до конца сезона. По информации испанских СМИ, недавно Анчелотти провёл личную встречу с хорватом для обсуждения ситуации. Отмечается, что между тренером и игроком нет никаких проблем. Стороны сошлись на том, что интересы клуба стоят превыше всего.

Контракт Луки Модрича с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона. Минувшим летом хавбек, по слухам, отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии.