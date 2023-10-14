Тчуамени: «Я готов играть в центре защиты»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени признался, что готов закрыть позицию центрального защитника.

Карло Анчелотти выпустил француза в обороне в поединке Ла Лиги против «Осасуны» (4:0). Серьёзная травма Эдера Милитао ограничила возможности «сливочных» в центре защиты, поэтому, вероятно, в будущем Тчуамени вновь придётся играть на непрофильной позиции.

Сам 23-летний хавбек признался, что готов выходить там, где нужен тренеру: «Возможно, я снова пригожусь в центре обороны. Я показывал довольно хорошую игру, когда выходил там, но в полузащите мне нравится больше», – добавил Тчуамени, которого цитирует Mundo Deportivo.