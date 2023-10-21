Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» хуже всех одевается

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поведал о том, чей стиль не вызывает у него восторга.

По мнению 25-летнего уругвайца, многие из игроков, с которыми он знаком, одеваются не лучшим образом, однако хавбек всё же смог выделить «худшего»: «Кто одевается хуже всех? Можно назвать многих, – со смехом на лице отвечает Вальверде. – Могу сказать, что я бы никогда не стал одеваться так, как это делает Давид Алаба, но он всё равно классный», – цитирует Madrid Xtra Федерико.

Уже в субботу «Реалу» предстоит провести выездной матч Ла Лиги с «Севильей». На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу с 24 набранными очками после девяти туров.