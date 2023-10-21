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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде рассказал, кто из игроков «Реала» хуже всех одевается

21 Октября 2023 • 00:27 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
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Через 17 ч. 52 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поведал о том, чей стиль не вызывает у него восторга.

По мнению 25-летнего уругвайца, многие из игроков, с которыми он знаком, одеваются не лучшим образом, однако хавбек всё же смог выделить «худшего»: «Кто одевается хуже всех? Можно назвать многих, – со смехом на лице отвечает Вальверде. – Могу сказать, что я бы никогда не стал одеваться так, как это делает Давид Алаба, но он всё равно классный», – цитирует Madrid Xtra Федерико.

Уже в субботу «Реалу» предстоит провести выездной матч Ла Лиги с «Севильей». На данный момент «сливочные» возглавляют турнирную таблицу с 24 набранными очками после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Федерико Вальверде
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