Дель Пьеро: «Посмотрите, что «Реал» сделал с Винисиусом»

Бывший итальянский футболист Алессандро дель Пьеро поделился восторгом от того, как в мадридском «Реале» раскрыли талант Винисиуса Жуниора.

В первые годы после переезда в Испанию бразилец неуверенно завершал атаки, за что подвергался жёсткой критике, однако при Карло Анчелотти стал незаменимой фигурой в атаке «сливочных».

«В первые два года в Мадриде Винисиус постоянно принимал неверные решения у чужих ворот, но что сделал «Реал»? В него поверили, ему помогли. Анчелотти много работал с ним индивидуально, и посмотрите, к чему это привело. Сейчас Винисиус способен в одиночку перевернуть любую игру. Нужно доверять молодым талантам», – цитирует Madrid Xtra экс-звезду «Ювентуса».