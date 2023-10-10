Хоселу: Я очень хочу остаться в «Реале»

Форвард мадридского «Реала» Хоселу ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, 33-летний футболист выступает за «сливочных» на правах аренды. Контракт нападающего принадлежит «Эспаньолу».

«Сейчас я выступаю за «Реал», больше ничего сказать не могу. Мне бы очень хотелось остаться. «Реал» — клуб моей жизни, я хочу провести особенный сезон, чтобы убедить клуб и остаться здесь», — приводит слова Хоселу Relevo.

В нынешнем сезоне игрок появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Хоселу с «Эспаньолом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в шесть миллионов евро.