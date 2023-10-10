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Хоселу: Я очень хочу остаться в «Реале»

10 Октября 2023 • 19:53 Комментировать (1)
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Форвард мадридского «Реала» Хоселу ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, 33-летний футболист выступает за «сливочных» на правах аренды. Контракт нападающего принадлежит «Эспаньолу».

«Сейчас я выступаю за «Реал», больше ничего сказать не могу. Мне бы очень хотелось остаться. «Реал» — клуб моей жизни, я хочу провести особенный сезон, чтобы убедить клуб и остаться здесь», — приводит слова Хоселу Relevo.  

В нынешнем сезоне игрок появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Хоселу с «Эспаньолом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в шесть миллионов евро.

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Реал Мадрид Хоселу
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Октября 2023 в 20:23
честно говоря, игрок он слабенький....просто на безрыбье и рак рыба, как говорится.....но после Рауля, Роналдо, Бензема и тд смотреть на "это" )))) оч тяжело.....ну пусть играет, что ж теперь....если нравится....
мне бы тоже понравилось играть, даже сидеть на скамейке - не берут нифига...
хоть кто с еврофутбола бы созвонился с Флорентино и передал мое желание )))
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