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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделает ставку на испанцев слухи

11 Октября 2023 • 17:05 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Мадридский «Реал» хочет подписать ряд испанских футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, клуб намерен приобрести несколько испанских игроков в ближайшем будущем. Отмечается, что таким способом «Реал» планирует сбалансировать состав, состоящий сейчас из подавляющего большинства иностранных игроков.

После девяти туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 24 зачетных балла.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет на выезде против «Севильи». Матч пройдет 22 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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