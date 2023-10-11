Мадридский «Реал» хочет подписать ряд испанских футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, клуб намерен приобрести несколько испанских игроков в ближайшем будущем. Отмечается, что таким способом «Реал» планирует сбалансировать состав, состоящий сейчас из подавляющего большинства иностранных игроков.
После девяти туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 24 зачетных балла.
В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет на выезде против «Севильи». Матч пройдет 22 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
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