Мадридский «Реал» хочет подписать ряд испанских футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, клуб намерен приобрести несколько испанских игроков в ближайшем будущем. Отмечается, что таким способом «Реал» планирует сбалансировать состав, состоящий сейчас из подавляющего большинства иностранных игроков.

После девяти туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своем активе 24 зачетных балла.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет на выезде против «Севильи». Матч пройдет 22 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.