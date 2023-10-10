Анри объяснил успех Беллингема в «Реале»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри рассказал, за счёт чего Джуд Беллингем так быстро адаптировался в мадридском «Реале».

20-летний полузащитник забил десять голов в первых десяти матчах за команду Карло Анчелотти. По мнению Анри, тактика итальянского наставника наилучшим образом раскрывает сильные стороны англичанина: «Тройка полузащитников, располагающаяся под Беллингемом, обеспечивает прикрытие сзади, а нападающие совершают забегания и открывают пространство, что позволяет ему совершать прорывы. Джуд великолепно пользуется своими инстинктами», – приводит Cadena SER слова Анри.