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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри объяснил успех Беллингема в «Реале»

10 Октября 2023 • 22:58 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Бывший французский нападающий Тьерри Анри рассказал, за счёт чего Джуд Беллингем так быстро адаптировался в мадридском «Реале».

20-летний полузащитник забил десять голов в первых десяти матчах за команду Карло Анчелотти. По мнению Анри, тактика итальянского наставника наилучшим образом раскрывает сильные стороны англичанина: «Тройка полузащитников, располагающаяся под Беллингемом, обеспечивает прикрытие сзади, а нападающие совершают забегания и открывают пространство, что позволяет ему совершать прорывы. Джуд великолепно пользуется своими инстинктами», – приводит Cadena SER слова Анри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тьерри Анри Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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