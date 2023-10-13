Винисиус: «Я считаю Камавинга бразильцем»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что думает о своём одноклубнике Эдуардо Камавинга.

Французский полузащитник, по словам бразильца, очень похож на его соотечественника: «Этим летом я взял Камавинга с собой в Бразилию – теперь он один из нас. Он играет как бразилец, даже танцует как мы. Ему это по душе, он хочет вернуться туда», – приводит Madrid Xtra Винисиуса.

В активе 20-летнего Эдуардо Камавинга уже 12 матчей за сборную Франции и 110 поединков в составе мадридского «Реала» во всех турнирах.

Сегодня вечером французы сыграют против Нидерландов в рамках отбора Евро-2024. Камавинга начнёт встречу на скамейке запасных.