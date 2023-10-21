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«Наполи» и «Боруссия» Дортмунд претендуют на игрока «Спортинга»

21 Октября 2023 • 00:38 Комментировать
Верона
...
Наполи
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Через 14 ч. 24 мин.

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш привлёк внимание представителей ведущих европейских лиг.

Шведский игрок впечатляюще проводит свой дебютный сезон в Португалии: на его счету восемь забитых мячей в девяти поединках местного чемпионата и Лиги Европы. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, за игрой 25-летнего форварда наблюдают скауты «Наполи» и дортмундской «Боруссии», также футболист интересен «Севилье».

Минувшим летом Виктор Дьёкереш перебрался в «Спортинг» из английского «Ковентри» за рекордные для лиссабонцев 20 млн евро. В договоре игрока прописаны отступные в размере 100 млн евро, а эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 32 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Наполи Виктор Дьекереш трансферы футбола - лето 2024
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