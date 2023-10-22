Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос был рад встрече с бывшими одноклубниками.

37-летний футболист вышел в стартовом составе в поединке с мадридским «Реалом», отыграв до финального свистка. Матч завершился вничью – 1:1.

После завершения игры Рамос отправился в раздевалку соперников, где провёл около 45 минут, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на El Pais. Отмечается также, что испанский центрбек со своей семьёй и Лукой Модричем покинули стадион последними.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, после чего перебрался в «ПСЖ». В начале сентября текущего года экс-капитан «сливочных» вернулся в «Севилью», за которую выступал на старте карьеры.