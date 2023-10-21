Анчелотти – о ничьей с «Севильей»: «Справедливый результат»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьей в выездном матче Ла Лиги против «Севильи» (1:1).

Оба гола были забиты после перерыва: на 74-й минуте Давид Алаба отправил мяч в собственные ворота, а на 78-й Даниэль Карвахаль восстановил равенство.

«Очень зрелищный и интенсивный матч. Первый тайм удался нам лучше, чем второй. Мы хорошо начали игру, но не использовали свои моменты. Во втором тайме пришлось труднее, и «Севилья» уже смотрелась сильнее. Итоговый результат справедлив.

Винисиус и Родриго отлично действовали в атаке, они были близки к голу до перерыва. Во второй половине нам не хватало энергии. Я доволен игроками, они бились до конца», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».