Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о ничьей с «Севильей»: «Справедливый результат»

21 Октября 2023 • 22:40 Комментировать (1)
Севилья
1:1
Реал Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьей в выездном матче Ла Лиги против «Севильи» (1:1).

Оба гола были забиты после перерыва: на 74-й минуте Давид Алаба отправил мяч в собственные ворота, а на 78-й Даниэль Карвахаль восстановил равенство.

«Очень зрелищный и интенсивный матч. Первый тайм удался нам лучше, чем второй. Мы хорошо начали игру, но не использовали свои моменты. Во втором тайме пришлось труднее, и «Севилья» уже смотрелась сильнее. Итоговый результат справедлив.

Винисиус и Родриго отлично действовали в атаке, они были близки к голу до перерыва. Во второй половине нам не хватало энергии. Я доволен игроками, они бились до конца», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
21 Октября 2023 в 22:43
Дурак. Какой родриго? Какой винисиус?? Ходячие косяки
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
1
1
2.60 2.95 3.30
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
3.30 3.55 2.23
Видео
67 мин
Сельта Сельта
Атлетико М Атлетико М
0
1
3.30 3.35 2.35
Видео
22.10.23 в 15:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.80 3.15 2.80
Видео
22.10.23 в 17:15
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.68 4.30 4.90
Видео
22.10.23 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Алавес Алавес
1.80 3.85 4.70
Видео
22.10.23 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.46 4.80 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
23:16 · Испания. Ла Лига
Облак проводит 304-й матч в Ла Лиге – второй показатель среди вратарей-легионеров в 21 веке
22:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о ничьей с «Севильей»: «Справедливый результат» 1
21:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:21 · Испания. Ла Лига
Алаба впервые в карьере забил автогол в чемпионате
21:06 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Атлетик Бильбао: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 22 октября 2023
20:35 · Испания. Ла Лига
Наставник «Реал Сосьедада» - о Захаряне в матче против «Мальорки»: Это была не лучшая его игра, но он добьется большего
19:16 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Бетисом» обменялись быстрыми голами
19:00 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 9
17:45 · Испания. Ла Лига
​Беллингем и Винисиус – в составе «Реала» на матч против «Севильи»
17:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала
16:37 · Испания. Ла Лига
​Капелло – о Беллингеме: Только Месси так играл в таком возрасте
16:29 · Испания. Ла Лига
​Захаряна заменили в перерыве матча «Реал Сосьедада»
15:16 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «У нас была возможность продать де Йонга за 100 миллионов евро»
14:55 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ задумывается над тем, чтобы выкупить Деста на постоянной основе
14:51 · Испания. Ла Лига
​Деку рассказал, мог ли Неймар вернуться в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем