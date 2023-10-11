Анчелотти: «Реал» — это команда, которая меня больше всего веселит и заставляет страдать»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о работе в мадридском коллективе.

«Реал» — это команда, которая меня больше всего веселит и заставляет страдать», — сказал итальянский наставник Madrid Universal.

64-летний Анчелотти возглавляет «сливочных» с начала июля 2021 года. На данный момент «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в девяти играх.

В десятом туре Ла Лиги подопечные Анчелотти встретятся в гостях с «Севильей». Игра запланирована на 22 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.