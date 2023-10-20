Руни: «Беллингем прямо сейчас определённо является одним из лучших игроков планеты»

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни оценил потенциал бывшего игрока команды Джуда Беллингема, который минувшим летом из дортмундской «Боруссии» перебрался в мадридский «Реал» за 103 миллиона евро.

«Беллингем прямо сейчас определённо является одним из лучших игроков планеты. Он поднялся на новый уровень, когда перебрался в мадридский «Реал». Джуд находится в потрясающей форме. Конечно, в один момент он сбавит обороты, но мы не должны будем его винить, когда это случится. Такое происходит со всеми игроками», – цитирует Руни Madrid Xtra.

Напомним, Беллингем к началу октября записал на свой актив 10 голов и 3 ассиста за мадридский «Реал» во всех турнирах.