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Руни: «Беллингем прямо сейчас определённо является одним из лучших игроков планеты»

20 Октября 2023 • 10:18 Комментировать (1)
Севилья
...
Реал Мадрид
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21.10 19:30

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни оценил потенциал бывшего игрока команды Джуда Беллингема, который минувшим летом из дортмундской «Боруссии» перебрался в мадридский «Реал» за 103 миллиона евро.

«Беллингем прямо сейчас определённо является одним из лучших игроков планеты. Он поднялся на новый уровень, когда перебрался в мадридский «Реал». Джуд находится в потрясающей форме. Конечно, в один момент он сбавит обороты, но мы не должны будем его винить, когда это случится. Такое происходит со всеми игроками», – цитирует Руни Madrid Xtra.

Напомним, Беллингем к началу октября записал на свой актив 10 голов и 3 ассиста за мадридский «Реал» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уэйн Руни Бирмингем Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Bartimeus
20 Октября 2023 в 11:26
Ну по идее так и есть, если брать от начала сезона. Важнейшие мячи забивает. Реал можно поздравить с топовым трансфером.
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