Мендилибар попрощался с «Севильей»

Бывший главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар тепло попрощался со своим бывшим клубом после отставки.

«Я горжусь тем вечером в Будапеште и тем, что стал маленькой частью истории этого великого клуба. Мне ничего не остаётся, кроме как пожелать лучшего будущего «Севилье», которую я всегда буду хранить в своём сердце», - приводит слова специалиста Diario de Sevilla.

Напомним, что Мендилибар руководил «андалусийцами» с марта по октябрь текущего года, выиграв с «красно-белыми» очередную Лигу Европы. После восьми матчей сезона Ла Лиги «Севилья» находится на 14-м месте.