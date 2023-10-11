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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мендилибар попрощался с «Севильей»

11 Октября 2023 • 01:44 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Бывший главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар тепло попрощался со своим бывшим клубом после отставки.

«Я горжусь тем вечером в Будапеште и тем, что стал маленькой частью истории этого великого клуба. Мне ничего не остаётся, кроме как пожелать лучшего будущего «Севилье», которую я всегда буду хранить в своём сердце», - приводит слова специалиста Diario de Sevilla.

Напомним, что Мендилибар руководил «андалусийцами» с марта по октябрь текущего года, выиграв с «красно-белыми» очередную Лигу Европы. После восьми матчей сезона Ла Лиги «Севилья» находится на 14-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хосе Луис Мендилибар
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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