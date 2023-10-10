Рамос прокомментировал решение Азара завершить карьеру

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос отреагировал на уход из футбола Эдена Азара.

Напомним, что сегодня 32-летний бельгиец, так и не нашедший себе новый клуб после ухода из «Реала», объявил о завершении игровой карьеры. Именно в Мадриде Азар и пересёкся к Рамосом.

«Поздравляю с невероятной карьерой, мой друг. Удачи тебе в дальнейших начинаниях. Было приятно играть с тобой в одной команде», – написал в социальных сетях 37-летний испанец.

Эден Азар выступал за мадридский «Реал» с 2019 года, но так и не смог раскрыться из-за частых травм. Ранее бельгиец представлял цвета лондонского «Челси» и французского «Лилля».