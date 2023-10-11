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Быстров: «Азара погубил «Реал»

11 Октября 2023 • 10:03 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров предположил, почему карьера знаменитого бельгийского нападающего Эдена Азара не сложилась в «Реале» и ему пришлось завершить карьеру в возрасте 32 лет.

По мнению Быстрова, Азар не справился с ночной жизнью Мадрида.

«Его погубил «Реал». Когда с ночной жизнью не справляешься, потом в команде себя тяжело проявлять. Всё уже тогда уходит на второй план. Лондон его держал в узде», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. В составе «сливочных» вингер провёл в общей сложности 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Вчера, 10 октября, бельгийский футболист объявил о завершении своей игровой карьеры.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Владимир Быстров Эден Азар
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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