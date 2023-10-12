Скоулз: Беллингем правильно отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о британском хавбеке Джуде Беллингеме, который минувшим летом перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» мог приобрести его, но тогда он выбрал «Боруссию». Оказалось, что это было правильное решение. Сейчас он перешел в один из сильнейших клубов мира. Это уверенный и талантливый футболист, который ни о чем не переживает», — цитирует Скоулза Talk Sport.

В текущем сезоне 20-летний Беллингем сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил десять голов и стал автором трех результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 120 миллионов евро.