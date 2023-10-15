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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» намерен организовать прощальный матч для Бензема слухи

15 Октября 2023 • 21:55 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Мадридский «Реал» хочет организовать прощальный матч для бывшего форварда команды Карима Бензема, который прошедшим летом перебрался в саудовский «Аль-Иттихад».

По данным Marca, «сливочные» готовы провести игру против «Аль-Иттихада» на своей домашней арене — «Сантьяго Бернабеу». Отмечается, что таким способом «Реал» желает отдать дань уважения французскому нападающему.

Бензема выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год. За это время футболист провел 648 матчей во всех турнирах, забил 354 гола и стал автором 165 результативных передач. В составе мадридцев Бензема четыре раза стал чемпионом Испании и пять раз выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, в копилке игрока есть и многие другие трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Аль-Иттихад
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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