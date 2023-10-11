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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу объяснил, почему ему будет сложно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

11 Октября 2023 • 21:17 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился комментарием о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании.

«В прошлом сезоне я не смог выиграть Пичичи, потому что Карим Бензема и Роберт Левандовски демонстрировали очень высокий уровень. В этом сезоне Левандовски продолжает это делать, появился Джуд Беллингем. Мне будет очень сложно, но я буду пытаться», — заявил Хоселу Madrid Universal.

Трофей Пичичи — это ежегодная награда лучшему бомбардиру по итогам сезона Ла Лиги, которую вручает испанская газета Marca.

После девяти туров лидером в гонке снайперов является Беллингем, на счету которого 8 забитых мячей. Далее в рейтинге идут Кубо, Хоселу, Левандовски, Мората и Сарагоса (у всех по 5 голов).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема Аль-Иттихад Роберт Левандовски Хоселу Джуд Беллингем
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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