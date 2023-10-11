Хоселу объяснил, почему ему будет сложно стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился комментарием о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании.

«В прошлом сезоне я не смог выиграть Пичичи, потому что Карим Бензема и Роберт Левандовски демонстрировали очень высокий уровень. В этом сезоне Левандовски продолжает это делать, появился Джуд Беллингем. Мне будет очень сложно, но я буду пытаться», — заявил Хоселу Madrid Universal.

Трофей Пичичи — это ежегодная награда лучшему бомбардиру по итогам сезона Ла Лиги, которую вручает испанская газета Marca.

После девяти туров лидером в гонке снайперов является Беллингем, на счету которого 8 забитых мячей. Далее в рейтинге идут Кубо, Хоселу, Левандовски, Мората и Сарагоса (у всех по 5 голов).