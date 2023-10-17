Стало известно, когда Беллингем, Винисиус и другие игроки «Реала» вернутся из своих сборных

Полузащитники мадридского «Реала» Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем прибудут в расположение клуба уже в четверг, 18 октября. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По сведениям источника, Винисиус, Родриго, Вальверде и Рюдигер вернутся в клуб 19 октября. Остальные футболисты уже находятся в стане «сливочных», они вернулись из своих сборных еще в понедельник, отмечает журналист.

После девяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 24 очка.

21 октября «Реал» на выезде встретится с «Севильей» в матче десятого тура Ли Лиги. Начало матча запланировано на 19:30 по мск.