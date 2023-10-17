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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Беллингем, Винисиус и другие игроки «Реала» вернутся из своих сборных

17 Октября 2023 • 15:26 Комментировать
Севилья
...
Реал Мадрид
21.10 19:30

Полузащитники мадридского «Реала» Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем прибудут в расположение клуба уже в четверг, 18 октября. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По сведениям источника, Винисиус, Родриго, Вальверде и Рюдигер вернутся в клуб 19 октября. Остальные футболисты уже находятся в стане «сливочных», они вернулись из своих сборных еще в понедельник, отмечает журналист.

После девяти туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 24 очка.

21 октября «Реал» на выезде встретится с «Севильей» в матче десятого тура Ли Лиги. Начало матча запланировано на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Антонио Рюдигер Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Орельен Тчуамени
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ МАДРИД
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