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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заика заявил, что Точилин стал полноценным главным тренером «Сочи»

05 Ноября 2022 • 16:50 Комментировать
Сочи
1:1
Спартак Москва
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о тренерских перестановках внутри клуба

«Нам просто сказали, что команду принимает Точилин. Работаем дальше. Стараемся об этом не думать. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Заика «Чемпионату».

Футболист отметил, что у команды еще впереди много встреч, необходимо исправлять ситуацию в турнирной таблице.

«Сочи» сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках матча 16-го тура чемпионата России, встреча завершилась со счетом 1:1.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в трех матчах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Точилин Сочи Кирилл Заика
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