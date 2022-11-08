Лапочкин - о столкновении Соболева и Юсупова: «Безусловно, это жёлтая карточка»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение Артёма Чистякова в эпизоде с Александром Соболевым и Артуром Юсуповым.

«Безусловно, это жёлтая карточка, но судье всегда сложно, когда футболист играет в мяч. Соболев выпрыгивает и играет в мяч, возможно, судья был сконцентрирован на мяче. Но это была его ошибка, он был слишком близко», - сказал Лапочкин в эфире«Матч Премьер».

Специалист считает, что в случае, если бы Чистяков находился на немного большем расстоянии и увидел бы случившееся более полно, то заметил бы нарушение правил. Лапочкин отметил, что форвард «Спартака» совершал прыжок по направлению «вверх и в сторону», что давало право однозначно продемонстрировать футболисту «красно-белых» вторую жёлтую карточку и, соответственно, удалить игрока с поля.