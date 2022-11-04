Камоцци дал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

Франко Камоцци, ранее являвшийся советником Леонида Федуна, поделился мнением о предстоящем поединке между «Сочи» и московским «Спартаком» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» легко выиграет у «Сочи». Вообще, считаю, что «Спартак» легко может выиграть у всех в РПЛ, кроме «Зенита», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Сочи» - «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй позиции.