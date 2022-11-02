Ваноли назвал игроков, на которых держался «Спартак» в период его работы в московском клубе

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли перечислил футболистов, которые были лидерами команды в период его работы в московском клубе.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года. По мнению Ваноли, при нём лидерами «Спартака» были нападающий Куинси Промес, полузащитник Виктор Мозес, а также два защитника — Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

«Промес — фантастический игрок и настоящий лидер. Также отмечу в этом смысле Виктора Мозеса. Для меня большим удовольствием было работать с ним ещё в «Интере», где я был ассистентом Конте. Ещё двумя лидерами «Спартака» были капитан, Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Все они стали стержневыми игроками, колоннами, на которых держалась команда», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Отметим, что под руководством Ваноли «Спартак» выиграл Кубок страны впервые с 2003 года. В нынешнем сезоне «красно-белых» возглавляет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.