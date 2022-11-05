Ловчев: Арбитр должен был удалить Соболева в матче с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что арбитр должен был удалить нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче с «Сочи». В середине первого тайма форвард ударил локтем в голову Артура Юсупова, но судья Артём Чистяков оставил без внимания данный эпизод. Стоит отметить, что к этому моменту у Соболева уже была желтая карточка.

«Соболев бьет локтем в голову игрока, тут желтая карточка как минимум, а это вторая желтая. Почему судья этого не сделал — вопросы к нему», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На данный момент «Сочи» принимает «Спартак» в рамках матча 16-го тура чемпионата России. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию этой встречи.