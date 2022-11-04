Зобнин — о «Спартаке»: «На нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил прогресс московской команды в нынешнем сезоне, а также признался, что «красно-белые» пока не могут вполноги обыгрывать более скромные команды.

«Даже с учётом того, что лига у нас стала слабее откровенно, на нашем классе невозможно обыгрывать вполноги условные «Торпедо» или «Химки», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале «Спартака».

После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 ноября, против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.