Тихонов: «Матчи «Спартака» с ЦСКА всегда стояли особняком»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слова нападающего «красно-белых» Александра Соболева, ранее заявившего, что московской команде гораздо приятнее обыграть ЦСКА, нежели «Зенит».

Тихонов отметил, что матчи против ЦСКА стояли особняком и во времена его выступлений за «Спартак».

«ЦСКА раньше был не настолько конкурентным, у нас были другие конкуренты — это «Алания» и «Ротор», но эти матчи (с ЦСКА) всегда стояли особняком. Возможно, поэтому он так и говорит, потому что присутствует ажиотаж перед и после таких матчей, реакция болельщиков. Возможно, так оно и есть», — цитирует Тихонова «Спорт День за Днём».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА успели провести между собой одну встречу, которая завершилась вничью (2:2). После 15-туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице на три очка.