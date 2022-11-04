​Соболев назвал свою главную мечту

Форвард «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, что нужно делать его команде для того, чтобы приблизиться к «Зениту».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Зенита» москвичи отстают на семь зачётных баллов.

«Выигрывать каждую игру - тогда всё будет. Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет - тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» - моя главная мечта», - высказался Соболев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 5 ноября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на выезде.