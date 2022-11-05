Каррера — о Промесе: «Просто лучший, обидно не увидеть Куинси на чемпионате мира»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

Итальянский специалист выразил сожаление в связи с тем фактом, что нидерландский игрок не поедет на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Мне обидно не увидеть Куинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», — приводит слова Карреры Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Напомним, что прямо сейчас нападающий лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата России.