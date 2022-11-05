Бушманов — о матче «Сочи» - «Спартак»: «Закономерный результат»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался после матча 16-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Сочи» (1:1).

«Закономерный результат. Да. Видно было, что поле тяжелое и командам непросто далась игра. Не думаю, что эта ничья выбила «Спартак» из колеи», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «красно-белые» хорошо провели стартовый отрезок матча, но уже в конце первого тайма расслабились и пропустили, а дальше игра была равной.

После 16 тура «Спартак» сохраняет за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка, а «Сочи» идут на девятом месте, имея 22 зачетных балла.