Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев: «Мне очень понравилась игра Пруцева»

03 Ноября 2022 • 23:01 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
05.11 14:00

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о молодых футболистах «красно-белых».

«Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперед, очень работоспособный ― суперский полузащитник», – заявил нападающий в интервью«Чемпионату». По словам Соболева, через один-два сезона талантливый хавбек может стать крепким игроком основного состава.

Напомним, что после половины сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата, уступая «Зениту» на семь баллов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Данила Пруцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.22 в 19:00
Химки Химки
Оренбург Оренбург
3.45 3.55 2.13
Видео
Все матчи
Новости
03 Ноября
23:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает Сычевого лучшим игроком первого круга РПЛ
23:23 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Промес всё понимает по-русски»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Мне очень понравилась игра Пруцева»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о заявке сборной: «Взяли всех, кого надо»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Джикия — лучший капитан в моей карьере»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о Бакаеве: «Ему не хватает игрового времени, нужно уходить в аренду и играть» 1
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Терюшков рассказал, в каком случае «Химкам» нужно уволить Гогниева 1
19:09 · Россия. Первая лига
Лисакович собрал более 200 неоплаченных штрафов
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Оренбурга» - о Дзюбе: «Не знаю, зачем он нам нужен»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела сказал, что в «Зените» ему платили 90 тысяч рублей в месяц 3
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков не сыграет с «Оренбургом»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Будаков: «Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»
17:45 · Россия. Премьер-лига
​«Ничего не понятно, но очень интересно»: В ЦСКА высказались о решениях ЭСК
17:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин согласился с дисквалификацией Гогниева
17:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Аталанте» ответили на вопрос об интересе к Зайнутдинову
Все новости
Рекомендуем