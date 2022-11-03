Соболев: «Мне очень понравилась игра Пруцева»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о молодых футболистах «красно-белых».

«Из молодых игроков «Спартака» молодец Литвинов. Ещё мне очень нравится Пруцев. Как только мяч получает, всегда двигает его вперед, очень работоспособный ― суперский полузащитник», – заявил нападающий в интервью«Чемпионату». По словам Соболева, через один-два сезона талантливый хавбек может стать крепким игроком основного состава.

Напомним, что после половины сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата, уступая «Зениту» на семь баллов.