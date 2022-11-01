Гаврилов: «Судьи должны серьёзно подходить к разбору эпизодов»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу судейства в чемпионате России.

Специалист считает, что большой логики в отстранении арбитров от матчей нет, так как исход поединка после его завершения изменить уже не представляется возможным, а смысл в том, чтобы лишать судей их работы, отсутствует. Другое дело – штрафы, считает бывший футболист.

«А вот штрафовать нужно. Конечно, с VAR тут такие идут переборы, что невозможно [смотреть]», - приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

Спортсмен поведал, что во времена его игровой карьеры арбитры были более квалифицированными.

«Считаю, что надо корректировать правила, судьи должны серьёзно подходить к разбору эпизодов», - добавил Гаврилов.