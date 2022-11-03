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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Нынешний Промес сильнее, чем при Каррере»

03 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Сочи
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Спартак Москва
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05.11 14:00

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой высказался о лидере столичного «Спартака» Куинси Промесе.

«Куинси в этом сезоне просто хорош, отдает и забивает сам. Думаю, что нынешний Промес сильнее, чем в чемпионский год при Каррере. Такое бывает, что один сезон лучше, чем другой. И тренер здесь вообще ни при чём», – заявил эксперт, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По мнению экс-футболиста «Спартака», нидерландец тащит «красно-белых» на себе, являясь одним из лучших легионеров Российской премьер-лиги.

Отметим, что в текущей кампании РПЛ на счету Промеса 12 забитых мячей, что делает форварда лучшим бомбардиром чемпионата. Московский клуб находится на второй строчке, отставая от «Зенита» на семь баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Куинси Промес
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