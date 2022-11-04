Гладилин считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Сочи»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «красно-белыми».

«Обе команды в закрытый футбол не играют, «Сочи» будет действовать вторым номером, но игра будет открытой. Ждать ли обилия голов? Покажет исполнительское мастерство футболистов», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Спартаку» не стоит ждать легкой победы, хотя игроки очень мотивированы, ведь команда поймала свою игру.

«Сочи» примет на своем поле столичный клуб завтра, 5 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.