Соболев рассказал о бюджете «Бей Беги»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился информацией о бюджете медийной команды «Бей Беги». Напомним, нападающий создал клуб вместе с капитаном «красно-белых» Георгием Джикией.

«Содержать команду достаточно дорого. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

«Бей Беги» занимает восьмую строчку в турнирной таблице группы А Медийной футбольной лиги, имея в своем активе пять набранных очков.

В этом сезоне 25-летний Соболев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.