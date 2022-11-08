Нобоа: «Игра в матче со «Спартаком» - супер»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал ничейный результат своей команды в матче против московского «Спартака» (1:1).

«Игра в матче со «Спартаком» - супер. Вся команда - молодцы! Мы показали характер», - цитирует Нобоа «Чемпионат».

Поединок между южной и столичной командами завершился пятого ноября результативной ничьей благодаря голам Куинси Промеса на седьмой минуте и Кирилла Заики на 44-й. Один заработанный балл позволил «Сочи» закрепиться на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» же благодаря данному результату приблизился к лидирующему «Зениту» на расстояние шести пунктов.