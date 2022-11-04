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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев рассказал, что Абаскаль запретил игрокам «Спартака» материться

04 Ноября 2022 • 09:27 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
05.11 14:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о деталях, на которые обращает внимание главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

25-летний игрок признался, что испанский специалист умеет заряжать команду своими эмоциями. Кроме того, Соболев подтвердил, что на самой первой тренировке Абаскаль запретил своим подопечным материться.

«Он хочет, чтобы всегда был рабочий подсказ — без негатива. При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня нынешнего года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России москвичи расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 5 ноября, против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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