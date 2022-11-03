Соболев: «Джикия — лучший капитан в моей карьере»

Форвард столичного «Спартака» Александр Соболев высказался о капитане «красно-белых» Георгии Джикии.

«Джикия ― лучший капитан в моей карьере. Георгий может и напихать, и успокоить. Очень добрый человек, всегда всем поможет ― массажисту, повару. К нему все обращаются за помощью», — приводит слова нападающего московской команды «Чемпионат».

Напомним, что Георгий является игроком «Спартака» с 2017 года. В текущей кампании на счету защитника российской национальной команды 17 матчей в рамках всех состязаний.

