Хаджи сделал прогноз на матч «Сочи» - «Спартак»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался относительно предстоящего поединка против «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

«Ожидания, что «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. Но игра будет тяжелая. Надеюсь, впереди Соболев и остальные игроки свое дело сделают», - передает слова Хаджи издание «Чемпионат».

Матч «Сочи» - «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Фишт». Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.

По итогам 15 туров Российской премьер-лиги южане занимают девятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй позиции.