Нобоа больше не сыграет в этом календарном году

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, почему не принял участие в матче со «Спартаком».

«У меня травма. Надрыв икроножной мышцы. Сыграю ли вы в следующем матче? Нет. Восстановление займет 3-4 недели», — передает слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» закончился ничейным результатом со счетом 1:1.

В этом сезоне 37-летний хавбек принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Сочи» занимает 9-е место в чемпионате России, набрав 22 очка за 16 игр.