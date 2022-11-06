Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок за время моей работы в «Спартаке»

06 Ноября 2022 • 07:26 Комментировать
Сочи
1:1
Спартак Москва
окончен

Испанский специалист Гильермо Абаскаль пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок «Спартака» за время моей работы. Когда отдаешь мяч сопернику, могут возникать серьезные проблемы», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 33 балла и занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Локомотива».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
07:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок за время моей работы в «Спартаке»
07:13 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Чемпионская гонка возобновится, если «Зенит» ещё раз оступится» 1
00:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Внятной игры от ЦСКА так и не увидели»
00:51 · Россия. Премьер-лига
Ахметову понравилась атмосфера в Воронеже
00:40 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Ребята сыграли самоотверженно, молодцы»
00:34 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Играли плохо»
00:24 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Все без исключения сыграли с высокой самоотдачей»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Чистяков действительно совершил серьёзные ошибки» 1
05 Ноября
23:55 · Россия. Премьер-лига
Александров: «У нас нет никаких разговоров про Галактионова»
23:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис удивлён неудаче ЦСКА в матче с «Пари НН»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Определенный недонастрой «Зенита» был заметен»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Александров: «Мы всегда играем на победу»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» предложил Чистякову перейти в «Ахмат» 1
23:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин удивляется поражению «Зенита»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв о поражении ЦСКА: «Выходить шаляй-валяй нельзя»
Все новости
Рекомендуем