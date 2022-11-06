Абаскаль: «Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок за время моей работы в «Спартаке»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль пообщался с представителями СМИ после гостевого поединка против «Сочи» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок «Спартака» за время моей работы. Когда отдаешь мяч сопернику, могут возникать серьезные проблемы», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 33 балла и занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Локомотива».