Гол Зиньковского в дерби признан лучшим в октябре

Гол полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского, который он забил во время дерби со столичным ЦСКА, был признан лучшим в Российской Премьер-лиге за октябрь. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ посредством социальных сетей.

Противостояние столичных клубов ЦСКА и «Спартак» состоялось 16 октября. «Красно-синие» сумели выйти вперёд на 17-й минуте встречи благодаря голу Фёдора Чалова, первый тайм заверишлся со счётом 1:0 в пользу «армейцев». После перерыва «Красно-белые» смогли быстро перевернуть ход поедника и начало этому положил красивейший гол Антона Зиньковского дальним ударом с левой ноги из-за пределов штрафной. Позже «Спартак» вывел вперёд мяч Александра Соболева. Случилось это на 53-й и 57-й минутах соответственно.

ЦСКА сумел сравнять счёт на 70-й минуте,когда вновь отличился Фёдор Чалов.