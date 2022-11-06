Юсупов заявил, что у него нет претензий к судейству в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о работе судей в матче 16-го РПЛ против «Спартака» (1:1).

«В целом по матчу со «Спартаком» у меня вопросов нет. Вторая желтая Соболеву? Только по этому моменту. Спорный эпизод, но судья так решил», — приводит слова Юсупова Sport 24.

Напомним, спорный эпизод произошел в первом тайме, когда нападающий «красно-белых» Александр Соболев, имеющий на тот момент желтую карточку, ударил локтем в лицо Юсупова, но арбитр не стал удалять форварда.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал один ассист.