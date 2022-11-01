Андрей Федун: «Я полностью удовлетворён вторым местом»

Брат бывшего председателя совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал результаты «красно-белых» в первой половине чемпионата России.

«Я, как болельщик «Спартака», крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворён вторым местом», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

Федун также считает, что две половины Российской Премьер-лиги в значительной степени отличаются друг от друга, что даёт основания предположить, что борьба за чемпионство в РПЛ ещё не завершена.

«Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь баллов.