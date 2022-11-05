Баженов раскритиковал качество поля в матче «Сочи» - «Спартак»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о состоянии газона в матче «Сочи» с «красно-белыми».

«Я все 90 минут смотрел не за игрой, а на это ужасное поле для обеих команд. Поле испортило все впечатление», — заявил Баженов «Чемпионату».

Функционер считает, что «Спартак» пытался демонстрировать свой футбол, но игроки больше боролись с полем, чем друг с другом. Вся игра превратилась в борьбу, у «Сочи» одно из худших полей в лиге, добавил Баженов.

Южане сыграли вничью со «Спартаком» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:1.