Гаранин отсутствует в заявке на игру со «Спартаком»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин отсутствует в заявке команды на поединок 16 тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что Гаранин был уволен со своей должности.

Футбольный клуб «Сочи» после 15 проведённых матчей в РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 балл. За последние пять матчей южный клуб сумел лишь один раз одержать победу.

Встреча «Сочи» - «Спартак» состоится сегодня, пятого октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. За прямой трансляцией матча можно следить на нашем сайте.