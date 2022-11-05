Джикия: Нет ощущения, что не настроились на «Сочи»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Бывает такое в футболе. Пропустили «в раздевалку» в конце первого тайма. Понятно, что ненужный гол. Потом игра хорошо складывалась, были хорошие моменты, но не реализовали», — передаёт слова Джикии «Чемпионат». Футболист отметил, что у него нет ощущения, будто команда не настроилась на игру с «Сочи».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи.

После 16 туров «Спартак» занимает вторую строчку в Российской премьер-лиге, набрав 33 очка.