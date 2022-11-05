Радченко – о Романцеве: «С Олегом Ивановичем никого нельзя сравнить»

Бывший форвард московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказал своё мнение о легендарном наставнике «красно-белых» Олеге Романцеве.

«С Олегом Ивановичем никого нельзя сравнить. Фишка Романцева? Трудно сказать. Сменялись поколения, а «Спартак» Романцева всегда был наверху», - приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Специалист рассказал о том, что Романцев имел навыки выстраивания взаимоотношений со спортсменами, игры команды. Олег Иванович никогда не поступался своими принципами, а главным его качеством было то, что он бы превосходным психологом, считает Радченко.

«Он видел и чувствовал, когда и с кем надо поговорить, когда нагрузить или отпустить. Это была его фишка», - добавил бывший футболист.