Камоцци прокомментировал ничью «Спартака» с «Сочи»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался после матча 16-го тура «Сочи» - «Спартак» (1:1).

«Аномалия ли стадион «Фишт», где «Спартак» все никак не может выиграть? Бывают и ничьи. Это нормально. Но если ты не можешь выиграть, самое главное не проиграть», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

После 16 тура «Спартак» сохранил за собой вторую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 33 набранных очка. В следующем матче «красно-белые» сыграют в гостях с «Локомотивом», встреча состоится 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.