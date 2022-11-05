Хаджи: Я рад, что «Спартак» не проиграл «Сочи»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Сочи» (1:1).

«Я даже не то чтобы разочарован — я рад, что мы не проиграли. После того, как мы забили гол, моментов у нас практически и не было», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Функционер заявил, что не знает, есть ли какой-то спад у команды, но центр поля и защитники провели слабую игру.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 33 набранных очка. Стоит отметить, что «красно-белые» не проигрывают уже на протяжении десяти матчей во всех турнирах.